6月26日に日米同時公開される映画『スーパーガール』より、日本語吹替版30秒予告と日本版本ビジュアルが解禁。スーパーガール役の永瀬アンナに続き、スーパーマン役で武内駿輔が続投することも決定し、コメントが到着した。【動画】スーパーガールを永瀬アンナ、スーパーマンを武内駿輔が続投！『スーパーガール』日本語吹替版予告新生DCユニバース最新作となる本作は、昨年公開され、全世界興行収入950億円（6.1億ドル）超