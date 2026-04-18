セリアの園芸グッズ売り場をチェックしていると、ガーデニングがより快適になる画期的な便利グッズを発見！見た目は至ってシンプルなつくりではあるものの、土いじりの常識が変わるような優れものなんです。手や道具を汚れずに、サッと土を注げる名品で一度使えば手放せなくなること間違いなし。さっそく詳しくチェック♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：園芸用土の袋用注ぎ口キャップ価格：￥110（税込）サイズ（約）：3