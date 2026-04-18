ダイソーでは、書くたびに色の出方が変わるちょっとユニークなボールペンが手に入ります。ノートやメモにちょっとした遊び心を足したいとき、ペンを走らせるだけで自然に色が混ざり合い、グラデーションを楽しめます♡なめらかな書き心地で、文字だけでなくちょっとした装飾やお絵描きにも使いやすいアイテムです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ボールペン（レインボー、中性、2本、C）価格：￥110（税込）ボール