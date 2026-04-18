100均で見つけたペンが凄い！「なんだこれは…！」「二度と同じ色は出ないってロマンある」
商品情報
商品名：ボールペン（レインボー、中性、2本、C）
価格：￥110（税込）
ボール径：1.0mm
内容量：2本入
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480846842
書くたび色が変わる不思議！ダイソーのレインボーボールペン
ちょっとしたメモや手帳に書き込むとき、遊び心をプラスできるアイテムをダイソーで見つけました！
一見すると普通のペンですが、中には緑・紫・黄色など複数のインクが混ざったマーブルインクが入っています。
書き進めるごとにインクの混ざり方が変わり、少しずつ色が変化していくのが特徴で、サイケデリックな色合いを楽しめます。
書くごとに「なんだこれは…！」と感じる面白さがあり、ちょっとしたメモでも、インクの見た目が変わるだけで気分が上がります。
透明ボディで、中のインクが混ざり合っている様子がそのまま見えるから、見た目にも楽しいつくり。平成の頃に流行ったマーブルペンを思い出す、どこか懐かしさのあるアイテムです。
価格は2本入りで110円（税込）。気軽に試しやすいのも嬉しいところです。
ボール径1.0mmで色の変化がくっきり！デコやお絵描きがぐっと楽しくなる♪
ボール径は1.0mmと太め。一般的なボールペンよりもインクがしっかり出るため、色の混ざり具合がはっきりと見て取れます。
細かい文字を書くよりも、しっかりしたラインや塗りつぶしなどの装飾で使う方がマーブルインクの魅力をより感じやすい印象です。
ゲルインクなので、書き心地はなめらか。引っかかりが少なく、スッと線を引けます。ノートにラインを引くだけでも、単色とは違う仕上がりになるのが楽しいです。
同じ線を引いてもまったく同じ色にはならず、グラデーションのような独特の色合いに仕上がります。絶妙に混ざり合ったカラーは、二度と同じ色には出会えません。そこにロマンを感じてぐっとくる人も少なくないはず♡
今回は、ダイソーの『ボールペン（レインボー、中性、2本、C）』をご紹介しました。
書くたびに違う表情が出るこのペン。いつものノートやカードに、「一期一会の色合い」を添えられるから、メッセージカードの装飾などに向いています。
見出しを囲んだり、ちょっとしたイラストを描いたり…ラフなお絵描きにも◎気になる方は、ぜひダイソーで探してみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。