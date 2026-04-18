100均で見つけたペンが凄い！「なんだこれは…！」「二度と同じ色は出ないってロマンある」

ダイソーでは、書くたびに色の出方が変わるちょっとユニークなボールペンが手に入ります。ノートやメモにちょっとした遊び心を足したいとき、ペンを走らせるだけで自然に色が混ざり合い、グラデーションを楽しめます♡なめらかな書き心地で、文字だけでなくちょっとした装飾やお絵描きにも使いやすいアイテムです。

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商品情報

商品名：ボールペン（レインボー、中性、2本、C）

価格：￥110（税込）

ボール径：1.0mm

内容量：2本入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480846842

書くたび色が変わる不思議！ダイソーのレインボーボールペン

ちょっとしたメモや手帳に書き込むとき、遊び心をプラスできるアイテムをダイソーで見つけました！

一見すると普通のペンですが、中には緑・紫・黄色など複数のインクが混ざったマーブルインクが入っています。

書き進めるごとにインクの混ざり方が変わり、少しずつ色が変化していくのが特徴で、サイケデリックな色合いを楽しめます。

書くごとに「なんだこれは…！」と感じる面白さがあり、ちょっとしたメモでも、インクの見た目が変わるだけで気分が上がります。

透明ボディで、中のインクが混ざり合っている様子がそのまま見えるから、見た目にも楽しいつくり。平成の頃に流行ったマーブルペンを思い出す、どこか懐かしさのあるアイテムです。

価格は2本入りで110円（税込）。気軽に試しやすいのも嬉しいところです。

ボール径1.0mmで色の変化がくっきり！デコやお絵描きがぐっと楽しくなる♪

ボール径は1.0mmと太め。一般的なボールペンよりもインクがしっかり出るため、色の混ざり具合がはっきりと見て取れます。

細かい文字を書くよりも、しっかりしたラインや塗りつぶしなどの装飾で使う方がマーブルインクの魅力をより感じやすい印象です。

ゲルインクなので、書き心地はなめらか。引っかかりが少なく、スッと線を引けます。ノートにラインを引くだけでも、単色とは違う仕上がりになるのが楽しいです。

同じ線を引いてもまったく同じ色にはならず、グラデーションのような独特の色合いに仕上がります。絶妙に混ざり合ったカラーは、二度と同じ色には出会えません。そこにロマンを感じてぐっとくる人も少なくないはず♡

今回は、ダイソーの『ボールペン（レインボー、中性、2本、C）』をご紹介しました。

書くたびに違う表情が出るこのペン。いつものノートやカードに、「一期一会の色合い」を添えられるから、メッセージカードの装飾などに向いています。

見出しを囲んだり、ちょっとしたイラストを描いたり…ラフなお絵描きにも◎気になる方は、ぜひダイソーで探してみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。