「ロッキーズ１−７ドジャース」（１７日、デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が先発するも今季ワーストの９安打を浴び、毎回の５失点。大谷にはマルチ安打を許すなど４回降板で今季初黒星を喫した。防御率は２・８９となった。初回にいきなり大谷を追い込みながらも右翼線へはじき返され、二塁打を許した菅野。１死三塁からスミスの中犠飛で先制点を失った。さらに二回にはマンシーに右中間へソロを被弾し、主導権を奪われ