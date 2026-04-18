4月以降、自転車の交通ルールが厳しくなるというニュースを見て、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。特に「歩道を走ると違反になるのか」「車道は危険で怖い」といった声は少なくありません。本記事では、自転車の歩道通行に関するルールや、青切符の対象となるケースについて分かりやすく解説します。 自転車は原則として車道通行 道路交通法では、自転車は軽車両として扱われる