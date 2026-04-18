4月から自転車の歩道通行が青切符の対象になりますが車道を走るのは怖いです。どんな道でも違反になるのでしょうか？どこまでが罰金対象なのか知りたいです。

自転車は原則として車道通行

道路交通法では、自転車は軽車両として扱われるため、原則として車道を走る必要があります。歩道は歩行者のための空間であり、自由に走ってよいわけではありません。ただし、この原則には例外があり、条件を満たす場合には歩道通行が認められています。



歩道を走ってもよいケース

すべての歩道通行が違反になるわけではありません。例えば「自転車通行可」の標識がある場合や、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者は歩道を通行できます。また、交通量が多く車道の通行が危険と判断される場合も例外として認められることがあります。ただし、その場合でも歩行者優先が原則となります。



青切符の対象となる違反とは

青切符とは比較的軽い交通違反に対して反則金を科す制度です。自転車に関しても対象が拡大される予定で、信号無視や一時不停止、スマートフォンの使用などが含まれます。歩道通行についても、明らかに危険な走行やルールを無視した走り方をした場合は対象になる可能性があります。



すべての歩道通行が罰金になるわけではない

重要なのは、単に歩道を走っているだけで即違反になるわけではないという点です。問題となるのは、歩行者の通行を妨げたり、危険な速度で走行したりする行為です。ルールを守り、徐行を心がけていれば、直ちに罰金対象になるケースは限られています。



車道が怖いと感じる場合の対処法

車道の走行に不安を感じる場合は、無理にスピードを出さず、できるだけ交通量の少ない道路を選ぶことが大切です。また、自転車レーンが整備されている道を利用することで、安全性を高められます。ヘルメットの着用やライトの使用など、安全対策も重要です。



違反になりやすいポイントに注意

実際に取り締まりの対象になりやすいのは、ルール違反が明確なケースです。例えば歩道でベルを鳴らして歩行者をどかそうとする行為や、スピードを出して走る行為は危険と判断されやすくなります。また、夜間の無灯火やイヤホン使用も注意が必要です。日常の運転を見直すことが重要です。



今後のルール強化の背景

自転車のルールが厳しくなる背景には、事故の増加があります。特に歩行者との接触事故が問題視されており、安全確保のために取り締まりが強化されています。自転車利用者一人ひとりがルールを理解し、安全意識を高めることが求められています。



まとめ

自転車は原則として車道を走る必要がありますが、条件によっては歩道通行も認められています。すべての歩道走行が違反になるわけではなく、危険な運転が問題となります。青切符の対象となるのは明確な違反行為であり、日頃からルールを守ることで罰則を避けられます。安全を最優先に、自分に合った走行方法を選ぶことが大切です。



出典

警視庁 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度（青切符）の導入ー【自転車ルールブック】

警視庁 取締りについて

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー