スマートフォン（以下スマホ）の定期券で電車を利用している場合、途中で電池切れになってしまったときの対応に不安を感じる方もいるかもしれません。特に、改札を出る際に運賃を払い直す必要があるのかどうかは、気になるポイントといえるでしょう。 本記事では、スマホ定期券の利用中に電源が切れてしまった場合の基本的な対応や、再精算が必要となるケース、トラブルを防ぐための対策について整理していきま