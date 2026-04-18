＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーは第2ラウンドが終了した。日本勢は12人が出場している。＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます岩井千怜の新スイング初日を首位で終えた岩井千怜は、2日目も5バーディ・1ボギーの「68」と伸ばした。トータル13アンダーの2位で決勝ラウンドに進出。首位との1打差を追いかける。「69」をマークした勝みなみが、ト