熊本大学と富山大学は共同で、国内では初めてとなる軽金属のチタンに特化した国際研究センターを開設しました。熊本大学と富山大学が開設した「先進チタン国際研究センター」。両大学はこれまで三大軽金属のうち、マグネシウムとアルミニウムの研究で連携していて、今回、残るチタンについて共同で研究機関を設置しました。 ■熊本大学 小川久雄学長「産学官の広範な競争を通じて次世代を担う高度ものづくり人材