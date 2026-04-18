ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#113が、12日に配信された。『ななにー 地下ABEMA』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○SUPER EIGHT「ブチ★I GOT IT」のMVにギャルダンサーとして出演番組では、「今SNSでバズりまくりのイケメン&美女の正体は!? 意外な職業&プライベート大公開SP」と題し、SNSで大バズり中のイケメンと美女が大集合。気になる彼らの意外な職業にも迫った。番組前半には、パラパ