アレックス・パーキンソン監督、ウディ・ハレルソン、シム・リウ、フィン・コール共演のサバイバルスリラー『ラスト・ブレス』のDVDが2026年7月29日に発売となる。価格は4,400円。『ラスト・ブレス』のDVDが2026年7月29日に発売『ラスト・ブレス』は、実際に起こった潜水事故を緻密なリサーチに基づいて監督のアレックス・パーキンソンが映像化したサバイバル・スリラー。物語は、深海の密閉空間という逃げ場のない環境で展開され