宝塚歌劇の舞台に立つタカラジェンヌを養成する宝塚音楽学校（兵庫県宝塚市）の第１１４期生４０人の入学式が１８日、同校の講堂で開かれた。競争率１０・５５倍の試験を突破した新入生は、グレーの真新しい制服姿で式に臨んだ。中西達也校長は「歌劇の舞台に『立ちたい』夢が、『立つ』という達成すべき目標に変わった。同期生と切磋琢磨（せっさたくま）しながら人として成長してほしい」と語りかけた。新入生代表の西前比