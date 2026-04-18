京都府南丹市で男子児童の遺体が遺棄された事件で、警察は18日午前、市内の公衆トイレ周辺を調べています。警察は18日午前、遺体で見つかった安達結希さん（11）の自宅から約2キロ離れた、南丹市内の公衆トイレ周辺を詳しく調べています。結希さんの父親の安達優季容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでに、市内の山林に結希さんの遺体を運び遺棄した疑いで逮捕されました。調べに対し、安達容疑者は容疑を認めて