数々のユニークなフィルムカメラや個性的発色のフィルムを手掛けるロモグラフィーから、「Joseph Petzval 27 f/1.7 Focus-coupled Bokeh Control Art Lens」が発売された。 これまで4本がリリースされてきたPetzvalレンズシリーズで最も広角となる27mm。キヤノンRF、ニコンZ、ソニーEマウント用の3種を用意する。価格は6万9,800円。今回使用したのはキヤノンRF版のものでEOS R5にて使用した。