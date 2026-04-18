「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバーMD3Y4J/A（アップル）2位11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルーMD4A4J/A（アップル）3位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイMH304J/A（アップル）4位Chromebook Duet Gen 983HH000UJP（レノボ・ジャパン）5位ASUS Chromebook CM30 DetachableCM3001D