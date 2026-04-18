俳優の柄本佑が主演を務める映画『メモリィズ』（6月12日公開）が、北米を代表する映画祭の一つである「第25回トライベッカ映画祭」（6月3日〜14日）のインターナショナル・コンペティション部門に選出されたことが発表された。日本映画としては同部門唯一の出品となる。【動画】映画『メモリィズ』本予告本作は、九州の田舎町を舞台に、写真館を営む義父のもとで暮らすことになった男・雄太（柄本）が、離れて暮らす妻や娘と