京都国立博物館できょう18日から特別展『北野天神』が始まった。6月14日まで。国宝『北野天神縁起絵巻』の全巻全場面が史上初めて公開される。【画像】貴重な国宝・重文の数々…天神さまゆかりの品々最古級の天神像も平安時代を代表する著名な学者・政治家である菅原道真は今日においても、天神様、天神さん、菅公などの名で呼び親しまれる。その道真を祭神として祀る北野天満宮では、25年ごとに「半萬燈祭」、50年ごとに「