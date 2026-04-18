一般的に1800万円というお金は大金ですが、老後資金として十分であるかどうかは意見が分かれるところでしょう。それが家のローンを残したままという状態であればなおさらです。 そこで今回は、退職金を1800万円受け取ったとして、住宅ローンを抱えた状態で老後資金は不足となったりしないのか、考えていきます。 1800万円では必ずしも十分とは言い切れない 1800万円という退職金は、決して小さな額で