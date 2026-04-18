U-NEXTは、イ・ソンビン、キム・ヨンデら出演の韓国ドラマ『月まで行こう』（全12話）を、2026年4月29日12時より"U-NEXTオリジナル"として独占で配信を開始する。各話440円で、視聴期間は2日間。イ・ソンビン、キム・ヨンデら出演の韓国ドラマ『月まで行こう』（全12話）を、2026年4月29日12時より"U-NEXTオリジナル"として独占で配信を開始『月まで行こう』は、不安定な雇用環境の中で明日の暮らしさえままならない女性たちが、一