オーランド・マジック vs シャーロット・ホーネッツ 日付：2026年4月18日（土） 開催地：キア・センター（Orlando） 最終スコア：オーランド・マジック 121 - 90 シャーロット・ホーネッツ NBAのオーランド・マジック対シャーロット・ホーネッツがキア・センター（Orlando）で行われた。 第1クォーターはオーランド・マジックがリ&#