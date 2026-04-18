大川岸の両替屋”甲子屋”に押し入った盗賊一味を捕らえるために、平蔵は捕方を引き連れて現場に急行する。ところが、囲みを破った数人が屋形船を奪い、客を人質に逃走した……。【マンガ】「鬼平犯科帳」第40話〈前編〉を読む第41話〈後編〉は4月19日（日）11時に更新予定です。『鬼平犯科帳127』好評発売中です。（さいとう・たかを／文春コミック）