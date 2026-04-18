All About ニュース編集部は3月30日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「愛犬家・愛猫家の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「好きな愛犬家の女性芸能人」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】3位：大久保佳代子／53票3位は、大久保佳代子さんです。1969年生まれの大久保さんは、お笑いコンビ・オアシズでの活動に加え、個人では多数のテレビ番組に出演。バラ