３月に完全体で復帰した韓国の男性７人組グループ・ＢＴＳが東京ドームを沸かせている。４月９日の韓国・高陽公演から開幕した自身最大規模のワールドツアー「ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ’ＡＲＩＲＡＮＧ’」の２都市目として、ＢＴＳが東京に降臨。１７日に日本のＡＲＭＹ（ファンの呼称）と再会し、１８日も同ステージに立つ。インタビュー後編はデビュー当時からを振り返り、不変なことや新章幕開けへの思いをメンバーが