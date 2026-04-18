あなたは読めますか？突然ですが、「蕨」という漢字読めますか？春の訪れを告げる代表的な山菜としておなじみですが、いざ漢字一文字で書かれていると、正しく読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「わらび」でした！この漢字は、シダ植物の一種で、若い芽を食用とする山菜を意味します。古くから日本人に親しまれており、万葉集の和歌にも登場するほど歴史のある植物です。根から取れるデンプンは「わらび粉