【イスラマバード＝溝田拓士】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の海軍は１７日、事実上封鎖しているホルムズ海峡の船舶航行について新たな方針を公表した。イランの許可を得た民間船がイランの指定するルートを通航するとの内容で、海峡の開放を求める米国の反発を招きそうだ。革命防衛隊に近いタスニム通信などによると、新方針は▽民間船に限りイランの指定ルートを通航可▽軍艦は通航不可▽通航には革命防衛隊の許可が必