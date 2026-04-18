新型CR-X!?「ホットハッチ」や「ボーイズレーサー」という言葉が流行した1980年代、ホンダが放った究極のライトウェイトスポーツが「CR-X」です。1983年に「バラードスポーツCR-X」として誕生した初代は、当時の軽自動車よりも短い2200mmのホイールベースと、760kg（1.3リッターモデル）という超軽量な車体を武器に、FF車とは思えない俊敏なハンドリングを実現しました。【画像】超カッコいい！ これがホンダ「新型CR-X!?」です