フィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと、三浦璃来（りく）選手（２４）、木原龍一選手（３３）組が現役引退を表明した１７日、関係者からは、２人が意欲を示した「新しい挑戦」に期待する声が上がった。「絶対落とさない」２人が愛用するスケート靴の刃「ブレード」を製造する金属メーカー「山一ハガネ」（名古屋市）の寺西基治社長（６５）は「（引退は）話し合った結果だと思う」とねぎらい、「スケートを続ける限り