フィギュアスケート・ペアの「りくりゅう」こと、三浦璃来（りく）選手（２４）、木原龍一選手（３３）組が現役引退を表明した１７日、関係者からは、２人が意欲を示した「新しい挑戦」に期待する声が上がった。

「絶対落とさない」

２人が愛用するスケート靴の刃「ブレード」を製造する金属メーカー「山一ハガネ」（名古屋市）の寺西基治社長（６５）は「（引退は）話し合った結果だと思う」とねぎらい、「スケートを続ける限り支え続けたい」と話した。

木原選手は２０１８年、ブレードを同社の製品に切り替え、１９年にペアを組んだ三浦選手にも薦めた。工業製品の技術を応用して約１０キロ・グラムの特殊鋼の塊を削りだし、３００グラムに満たないブレードになる。軽くて強度が高く、氷上でのスピードも上がる。

寺西社長によると、三浦選手は当初、同社のブレードでスピードが上がったため、リフトなどを怖がるそぶりもあったが、木原選手が「大丈夫。絶対に落とさないから」と声をかけていたという。ミラノ・コルティナ五輪後、２人からは「おかげさまで金メダルを取れました」とメッセージが届いた。

今後は指導者の道に進むのか、アイスショー出演もあるのか――。「ブレードの仕様を変えなきゃいけないので、全面的に協力する」。寺西社長は語る。

とにかくケガ多かった

２人の母校である中京大スケート部部長で元監督の林田健二さん（５７）は「木原選手は人なつっこい人柄。ただ、とにかくケガが多くて大変だった」と振り返った。

試合の応援に行くと、木原選手は大勢の観客の中から林田さんの姿を探し、大きく手を振ってくれた。お気に入りの居酒屋に木原選手を誘うと、後日、三浦選手から「連れて行ってもらいました。おいしかった」と報告があった。

ミラノで金メダルを取った時は、２人に「おめでとう」とメールを送った。木原選手からは「今までの苦労が報われました」、三浦選手からは「頑張ってきて本当に良かった」と返信があったという。

「これからは体をいたわり、２人が種をまいた日本のペアの発展に力を尽くしてほしい」。林田さんの願いだ。