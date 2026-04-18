全日本個人総合選手権男子予選体操の全日本個人総合選手権（群馬・高崎アリーナ）第2日は17日、男子予選が行われ、初優勝を狙う24年パリ五輪王者の岡慎之助（22＝徳洲会）が合計84.899点の2位で決勝に進んだ。予選首位は大会6連覇を目指す東京五輪王者の橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）で合計85.582点。パリ五輪3冠の岡は、19日の決勝での逆転優勝に闘志を燃やした。「悔しいっすね。最低限85点はというのがあった