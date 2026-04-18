ロッキーズ戦の1回、二塁打を放ちポーズをとるドジャース・大谷＝デンバー（共同）【デンバー共同】米大リーグは17日、各地で行われ、ドジャースの大谷はデンバーでのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、相手先発の菅野から一回に右翼線二塁打を放って昨季からの連続試合出塁を49に伸ばした。5打数2安打。菅野は4回9安打5失点で降板して今季初黒星（1勝）。7―1で勝ったドジャースは4連勝。メッツの千賀はカブス戦に先