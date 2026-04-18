米国の競走馬セールで２歳馬が衝撃の１６億円超で落札された。超高額馬が誕生したのは、現地時間４月１７日に米国フロリダ州で開催されたＯＢＳ（オカラ・ブリーダーズ・セール）社のスプリングセール最終日（４日目）だった。セール開幕前から注目されていたのは、上場番号１０５６番のフライトライン産駒（牡２歳、母ルクレツィア）。米国の競馬メディア「ブラッドホース」によると「最初の入札価格は予想をはるかに上回り、