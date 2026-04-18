「広島−ＤｅＮＡ」（１８日、マツダスタジアム）広島の遠藤淳志投手が１軍に合流した。右腕は出場選手登録されれば、今季初昇格となる。昨季は１軍で７試合に登板し、１勝２敗、防御率５・７９の成績を残していた。今季はファームリーグでここまで６試合に登板し、１勝１敗１セーブ、防護率４・３２。直近は１４日のオリックス戦（由宇）で登板し、１回無失点に封じていた。広島は前日の試合に敗れて、借金は３。決勝の勝