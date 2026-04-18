【イスラマバード＝溝田拓士】イスラエルとレバノン両政府による停戦発効後の１７日、レバノン南部のビントジュベイルで無人機がオートバイを攻撃し、レバノン国営通信などによると運転手１人が死亡した。同通信は「敵対勢力（イスラエル）の襲撃」と報じた。ビントジュベイルは親イラン勢力ヒズボラの勢力圏で知られ、イスラエル軍が停戦前まで激しい空爆を続けていた。ロイター通信によると、イスラエル軍は今回の事案につい