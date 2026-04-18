「阪神２−１中日」（１７日、甲子園球場）阪神が逆転で中日を下し、七回から登板し１回を無失点に抑えたダウリ・モレッタ投手が甲子園初勝利を挙げた。試合後、大山からウイニングボールをプレゼントされると、２人でハグをかわした。併殺打でゲームセットとなり、一塁でウイニングボールをつかんだ大山。試合後、モレッタに手渡すと助っ人がハグを求めてきた。そのボールをうれしそうに見つめ、ベンチ前では岩崎、ドリスと