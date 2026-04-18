「ごくせん」に出演していた俳優のひでお（石黒英雄）が、東京での生活において自炊の必要性を語るとともに、共に朝食を囲んだはるかに対して「落ち着く」と好意をにじませた。【映像】37歳になった「ごくせん」俳優が作った朝ごはん4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カル