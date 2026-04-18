記事ポイントセミマットな防水ラバーにLVイニシャルが映える、雨の日の足元を格上げするレインブーツ。143,000円のラグジュアリー感と実用性を兼ね備え、タウンユースからフェスまで幅広く活躍。頑丈なラバーアウトソールで歩きやすさにも配慮された、持っておきたくなる一足。雨の日の装いは重たく見えがちですが、ルイ·ヴィトンの「ドロップス フラットハーフ レインブーツ」は足元から洗練された印象をつくってくれます。