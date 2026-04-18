柳楽優弥とSixTONES・松村北斗が出演する配信ドラマ『九条の大罪』（Netflix）が、国内のNetflix週間視聴ランキングで1位を獲得したことが発表された。海外のNetflix週間グローバルランキングでもトップ10入りを達成し、好発進を見せた。 【画像】『九条の大罪』原作者・真鍋昌平が『ちいかわ』とコラボ 本作は、『闇金ウシジマくん』で知られる真鍋昌平による同名コミックを実写化した法と道徳の境界線を描くリӦ