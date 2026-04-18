グラビアアイドルちとせよしの（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。握手会を終え、参加者へ感謝を伝えた。ちとせは「ヤングアニマル表紙記念握手会改めて、ありがとうございました!」と感謝し、近影を投稿した。ヒップを強調させたビキニ姿や、サーフボードを手にする笑顔をアップしている。続けて「感謝の気持ちを手を握って、言葉で伝えて、あたたかい時間でしたたくさんの幸せをありがとう」と再度来場者へ感謝をつ