グラビアアイドルちとせよしの（26）が17日、自身のインスタグラムを更新。握手会を終え、参加者へ感謝を伝えた。

ちとせは「ヤングアニマル表紙記念握手会 改めて、ありがとうございました!」と感謝し、近影を投稿した。

ヒップを強調させたビキニ姿や、サーフボードを手にする笑顔をアップしている。

続けて「感謝の気持ちを手を握って、言葉で伝えて、あたたかい時間でした たくさんの幸せをありがとう」と再度来場者へ感謝をつづった。

この投稿にフォロワーからは「“有架”に激似」「お尻最高」「プリプリ」「たまらない美少女」とコメントが寄せられている。

ちとせは佐賀・神崎市出身。佐賀北高卒業後、鉄工所に勤務。高校時代の趣味だったコスプレ姿の投稿がきっかけでスカウトされグラビアアイドルに。18年10月、DVD「ピュア・スマイル」でグラビアデビュー。同年に鉄工所を退職して上京。「元鉄工所勤務のグラビアアイドル」のキャッチフレーズを持つ。19年には日本テレビ系「ものまねグランプリ特別編」に「Hカップの有村架純」として出演。23年9月からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動。24年には浜松オートの8代目イメージガール就任。趣味は夢占い。キックボクシング。特技は大食い、絵画。身長158センチ。バスト95センチ、Hカップ。血液型A。愛称は「よしのん」。