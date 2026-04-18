ウクライナのゼレンスキー大統領（右）とスウェーデンのカール16世グスタフ国王＝17日、リビウ（ウクライナ大統領府提供、ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は17日、ロシアの同盟国ベラルーシで軍事活動が活発化していると指摘し「ロシアがベラルーシを戦争に引き込もうとしている」と通信アプリに投稿した。ウクライナとの国境近くで砲撃の準備が進んでいる兆候があるとしてい