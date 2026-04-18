記事ポイント『Persona』の全楽曲が、ペルソナ30周年を記念してデジタル配信で楽しめます。単曲153円、アルバム2,444円で、当時のゲーム体験を音楽からもう一度味わえます。試聴動画も公開されており、購入前にお気に入りの1曲を探せるのも魅力です。アトラスのRPG『Persona』のオリジナル・サウンドトラックが、ついに音楽配信サービスに登場します。先着購入特典でしか触れられなかった公式音源が、ペルソナ30周年をきっかけにデ