記事ポイント2024年本屋大賞受賞作の続編『成瀬は信じた道をいく』が、693円で文庫化されます。成瀬あかりをめぐる新たな出会いと失踪の気配が、ページをめくる手を止められない一冊です。シリーズ累計210万部突破の話題作を、通勤時間や週末の読書時間に手に取りやすい新潮文庫で楽しめます。シリーズ累計210万部を突破した「成瀬あかりシリーズ」の人気作が、ついに文庫で読めるようになります。単行本で話題を集めた熱量そのま