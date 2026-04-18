失踪の気配が誘う読書熱！ 新潮文庫「成瀬は信じた道をいく」

記事ポイント 2024年本屋大賞受賞作の続編『成瀬は信じた道をいく』が、693円で文庫化されます。成瀬あかりをめぐる新たな出会いと失踪の気配が、ページをめくる手を止められない一冊です。シリーズ累計210万部突破の話題作を、通勤時間や週末の読書時間に手に取りやすい新潮文庫で楽しめます。 2024年本屋大賞受賞作の続編『成瀬は信じた道をいく』が、693円で文庫化されます。成瀬あかりをめぐる新たな出会いと失踪の気配が、ページをめくる手を止められない一冊です。シリーズ累計210万部突破の話題作を、通勤時間や週末の読書時間に手に取りやすい新潮文庫で楽しめます。

シリーズ累計210万部を突破した「成瀬あかりシリーズ」の人気作が、ついに文庫で読めるようになります。

単行本で話題を集めた熱量そのままに、693円（税込）で手に取れるので、気になっていた人にとって絶好のタイミングです。

新潮文庫「成瀬は信じた道をいく」





書名：成瀬は信じた道をいく著者名：宮島未奈発売日：2026年6月24日造本：新潮文庫定価：693円（税込）ISBN：978-4-10-106142-9

2024年本屋大賞を受賞した『成瀬は天下を取りにいく』の続編として登場した本作は、主人公, 成瀬あかりの勢いをさらに楽しみたい読者の期待に応える一冊です。

小学生の北川みらい、父の成瀬慶彦、クレーマーの呉間言実、女子大生の篠原かれんなど、個性の異なる登場人物が次々に交差するので、成瀬の魅力がいくつもの角度から立ち上がります。

幼馴染の島崎が大津市に帰省すると、成瀬が書き置きを残して失踪していたという展開まで用意されていて、日常の延長にあるざわめきが読書時間を一気に特別なものへ変えてくれます。

文庫で味わう続編の熱量





文庫版はバッグに入れやすいサイズ感なので、通勤電車の片道やカフェでのひと休みにも、成瀬あかりのまっすぐな言動を気軽に持ち運べます。

693円（税込）という価格は、話題作をまず1冊読んでみたい人にも届きやすく、読書習慣を少し贅沢にしてくれる絶妙なラインです。

シリーズは『成瀬は都を駆け抜ける』まで続く三部作で完結しているため、この一冊から成瀬の世界に入れば、続きを追う楽しみまで広がります。

宮島未奈さんは「女による女のためのR-18文学賞」トリプル受賞をきっかけにデビューし、本屋大賞をはじめ数々の賞に輝いてきた作家です。

受賞歴に裏打ちされた筆力と、成瀬あかりという唯一無二の主人公の勢いが重なるからこそ、ページを開いた瞬間からぐっと引き込まれます。

話題作を文庫で迎えられる今回は、成瀬シリーズをこれから読み始めたい人にも、単行本で夢中になった人にも嬉しい再会になりそうです。

毎日の隙間時間に、少し元気をもらえる小説を探しているなら、発売日をチェックしておきたくなる一冊です。

新潮文庫『成瀬は信じた道をいく』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『成瀬は信じた道をいく』はどんな人におすすめですか？

A. テンポよく読める小説が好きな人や、強く印象に残る主人公に出会いたい人におすすめです。

成瀬あかりを取り巻く人々の視点が重なるので、物語の広がりと人物の魅力を同時に味わえます。

Q. 文庫版の魅力は何ですか？

A. 693円（税込）で話題作を手に取れる親しみやすさと、持ち歩きやすい新潮文庫のサイズ感が大きな魅力です。

通勤や外出先でも読み進めやすく、気になっていた作品を生活の中に取り込みやすくなります。

Q. 宮島未奈さんの作品を初めて読む場合でも楽しめますか？

A. 宮島未奈さんの作品に初めて触れる人でも楽しみやすい一冊です。

受賞歴のある筆力で人物像が鮮やかに描かれているため、成瀬あかりの存在感に自然と引き込まれ、シリーズへの入口としても魅力があります。

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