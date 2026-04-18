「独身は年金で不利」と聞いたことがある方も多いかもしれません。アイブリッジ株式会社が実施した「年金」に関する調査によると、将来の年金受給額に不安を感じている人は8割にのぼります。 実際に制度の仕組みを見ていくと、そのように言われる理由がいくつかあります。ただし、一概に損とは言い切れない側面もあります。本記事では、独身が不利と言われる理由と、年金の元を取る年齢の目安について解説します。