新年度が始まり、気づけばあと2週間ほどでゴールデンウィーク（GW）です。今年のGWはカレンダー通りの場合5連休、まだ予定が決まっていない人は、旅行好きの「口コミ」を参考に、国内旅を計画してみてはいかがでしょうか。JAPAN SELECT株式会社が行ったアンケート調査をもとに、「この冬本当に行ってよかった」旅先ランキングTOP5を紹介します。「この冬本当に行ってよかった」都道府県は…4月ももう半ば。新年度が始まったと思っ