78歳にして鋭い舌鋒は健在だ。「政界の絶滅危惧種」自民党の鈴木宗男参院議員が高市早苗首相の外交手腕やSNSを駆使した広報戦略を絶賛した。イラン情勢の先行きが不安定ななかでも米ロの接近は続いているとして、「高市氏は今こそ対ロ関係の改善に動き出すべきだ」と持論を展開。「ウクライナは戦争を即刻やめるべきだ」と批判覚悟で怪気炎を上げた。 【画像】「相撲で言えばもろ差しです」と鈴木宗男氏が評した高市首相の外交の