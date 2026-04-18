「BCNランキング」2026年4月6日〜12日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位A5 5G(au)（OPPO）2位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）4位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）5位moto g66j 5G（Motorola Mobility）6位Pixel 9a 128GB(au)（Google）7位arrows We2 F-52E（FCNT）8位Pixel 9a 128GB(NTT