パチンコ屋みたいな外観の市役所がSNS上で大きな注目を集めています。「めちゃくちゃパチンコ屋だと思ってたらめちゃくちゃ市役所だったごめんなさい」とその模様を紹介したのは「きゅうり大好きっ子ちゃん」さん（@pomp364）。【写真】どうみても…パチンコ屋にしか見えません赤を基調にしたど派手なデザインで1階、2階はガラス張り…パチンコ屋かのように見えますがが、たしかに「青森市役所駅前庁舎」と書かれたこの謎の施設に