【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 2ー3 ジェイテクトSTINGS愛知（4月12日・男子第21節）【映像】男子バレーで衝撃の「大胸筋レシーブ」炸裂まさかのレシーブだった。男子バレーの強烈なスパイクに対して、咄嗟に胸で弾き上げる驚きのプレーが飛び出すと、ファンも「私なら心停止案件」とネット上で騒然となった。大同生命SVリーグ男子の第21節が行われ、ウルフドッグス名古屋はホームでジェイテクトSTINGS愛知と対戦。驚愕の